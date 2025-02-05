Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе. 
Сегодня около 13:50 на улице Вострецова в Омске случилось ДТП. Как сообщает ГИБДД, 66-летний мужчина на автомобиле Nissan Qashqai сбил 10-летнего мальчика.
В момент аварии ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с автомобилем ему понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе. 
Сегодня около 13:50 на улице Вострецова в Омске случилось ДТП. Как сообщает ГИБДД, 66-летний мужчина на автомобиле Nissan Qashqai сбил 10-летнего мальчика.
В момент аварии ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с автомобилем ему понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.