Обсуждены успехи прошлого года и планы на завершение строительства.

Сегодня, 5 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в этом году заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

За прошедший год права 506 дольщиков были восстановлены. Это стало рекордным показателем за последние пять лет. Семь домов вовсе исключили из списка проблемных объектов.

С помощью мер поддержки были восстановлены права 139 граждан, которые получили единовременные выплаты или жилье в рамках масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, 297 человек получили квартиры благодаря вводу в эксплуатацию двух жилых домов за счет механизмов Фонда развития территорий. Права 59 жителей Омска были восстановлены благодаря привлечению инвесторов для достройки трех домов.

В 2025 году в Омской области продолжится реализация мероприятий дорожной карты по восстановлению прав граждан, чьи деньги были использованы на строительство многоквартирных домов. На заседании межведомственной комиссии под руководством Виталия Хоценко была рассмотрена ситуация по каждому из проблемных объектов, которые занесли в реестр или в региональный план по восстановлению прав граждан.

Исполнители доложат о ходе выполнения данных поручений на следующем заседании через месяц.