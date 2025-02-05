Торгово-остановочные комплексы в Омске проверили с точки зрения соблюдения температурного режима.

В Ленинском округе Омска проверяют остановочные комплексы с точки зрения удержания тепла. Всего на его территории размещено 15 открытых павильонов и 18 закрытого типа.

Для комфортного ожидания пассажирского транспорта в закрытом остановочном павильоне считается достаточной температура от +5 до +8 градусов. Если омичи заметили, что температура ниже этой нормы, то они могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону, указанному в павильоне.

Также специалисты окружных администраций обследовали прилегающие к торгово-остановочным комплексам территории – она должна быть расчищена от снега и посыпана противогололедным материалом, к тому же на павильоне не должно быть несанкционированной рекламы.