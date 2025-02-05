Его изъяли и планируют уничтожить.

Специалисты Россельхознадзора 29 января провели внеплановую проверку ООО «Торгсервис 55» (магазины торговой сети «Светофор») и выявили нарушения. Продукцию неправильно фасовали и хранили. Также на нее не было сопроводительных документов.

В продаже нашли 106 кг мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, 944 кг мяса и мяса птицы без маркировки производителя. На упаковках не было информации о датах изготовления и сроках хранения.

Продукцию изъяли из продажи, чтобы уничтожить. На «Торгсервис 55» возбудили административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов.

Отметим, что в конце октября в образцах молочной продукции из «Светофора» нашли отклонения по жирно-кислотному составу и стерины. Россельхознадзор изъял и утилизировал более 4 тонн фальсифицированного сливочного масла.