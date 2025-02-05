Пассажиропоток превысил 1,7 млн человек, несмотря на скромные показатели среди миллионников.

В 2024 году в России насчитали 30 аэропортов, обслуживающих более миллиона пассажиров. Среди них есть аэропорты небольших городов.

По информации РБК, самыми загруженными аэропортами стали Шереметьево (обслуживший 43,9 млн пассажиров за год), Пулково (20,9 млн) и Внуково (16 млн). Аэропорт Домодедово, который раньше входил в топ-3, теперь занимает четвертое место с 15,6 млн пассажиров в год.

Омский аэропорт занял 22-е место с пассажиропотоком более 1,7 млн человек. Его обогнали такие города, как Тюмень (2,8 млн) и Сургут (2,22 млн), привлекающие вахтовиков, а также Иркутск (2,5 млн), Хабаровск (2,22 млн), Пермь (2 млн) и другие.

Кроме столичных городов, в список самых загруженных аэропортов попали и популярные туристические направления с населением менее миллиона человек: Сочи (13,7 млн), Минеральные Воды (4,9 млн) и Калининград (4,8 млн).

Среди городов-миллионников наименьший пассажиропоток был зафиксирован в Волгограде (1,68 млн человек) и Нижнем Новгороде (1,47 млн).