Предприятие поможет студентам устроиться на работу в нефтеперерабатывающую отрасль.

Омский промышленно-экономический колледж при поддержке ОНПЗ стал частью образовательного проекта «Профессионалитет». Сотрудники предприятия помогли создать программу для подготовки специалистов, которые нужны нефтеперерабатывающему производству.

– Сегодня важно обучать молодежь профессиям, которые действительно необходимы на рынке труда, – сказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин. – Наша совместная работа с Омским НПЗ по программе «Профессионалитет» позволит выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров. Мы будем обучать специалистов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач.

У омских выпускников будет возможность бесплатно получить востребованную профессию и гарантированно устроиться на ОНПЗ. Более подробную информацию о поступлении студентам расскажут их учителя и представители районных комитетов образования. Отметим, что для региональных представителей сотрудники колледжа и завода провели презентацию проекта.

– Высококвалифицированный специалист – основа современного нефтеперерабатывающего производства, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Омский НПЗ системно занимаемся ранней профориентацией и подготовкой новых поколений сотрудников. Проект «Профессионалитет» поможет молодым людям стать ближе к будущей профессии и связать свою жизнь с ОНПЗ.

Добавим, что 1 сентября 2025 года в омском колледже откроется региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий. Все это произойдет благодаря проекту «Профессионалитет».

На новой площадке будут обучать по 9 основным направлениям. В их числе востребованные на Омском НПЗ специальности: оператор технологических установок, слесарь по их ремонту, машинист компрессорных установок.