Преступление произошло в подъезде.

В Ленинском округе произошла кража дамской сумочки. Своего имущества лишилась 70-летняя женщина.

Как сообщают полицейские, пенсионерка возвращалась из магазина. Входя в лифт, она выронила сумочку и не заметила этого. Пропажу женщина обнаружила уже в квартире. Они вновь прошла весь свой путь из магазина до дома, но ничего не нашла и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что сумочку присвоил 53-летний курьер, который доставлял заказ на улицу Архиепископа Сильвестра. Преступление сняла камера в подъезде. Судя по записи, мужчина увидел сумку около лифта. Немного поколебавшись, он забрал ее, достал оттуда 500 рублей и телефон, а остальное выбросил в сугроб на улице Машиностроительной.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Материальный ущерб пенсионерка оценила в 17 тыс. рублей.