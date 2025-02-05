62-летний мужчина не смог оспорить свой приговор за смертельный удар ножом.

Сегодня Омский областной суд рассмотрел апелляцию 62-летнего жителя Таврического района, осужденного за убийство своего знакомого, и подтвердил законность вынесенного ему приговора. В октябре 2024 года присяжные заседатели признали его виновным в совершении убийства.

Напомним, что ранее в суде установили, что 24 февраля 2022 г. во время распития спиртного виновный ударил своего знакомого собутыльника ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Вину подсудимый признавал частично, настаивая на оборонительном характере действий.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, обязав выплатить брату погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Однако виновный не был согласен с принятым судебным решением и решил подать апелляцию.

Вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменения, а жалобу защитника осужденного – без удовлетворения.