Обошлось без ДТП. Водителя оштрафовали.

В соцсетях появилась видеозапись того, как водитель одного из омских автобусов проезжает железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Полицейские установили, что это был за автобус и кто был за рулем.

На мужчину составили протоколы за два нарушения:

ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ (пересечение железнодорожного пути при запрещающем сигнале светофора),

ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

За выезд на встречку водителя оштрафовали на 7,5 тыс. рублей. За проезд на красный ему грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение водительских прав.

В полиции отметили, что из-за нарушений правил дорожной безопасности водителями пассажирского транспорта в Омской области в 2024 году произошло 6 аварий. В результате 1 человек погиб, 7 получили травмы.

Накануне в Омске также оштрафовали 32-летнего водителя BMW, который прошел поворот в заносе. Он заплатит за нарушение требований дорожных знаков или разметки. Отметим, что за 3 месяца владения иномаркой омич уже несколько раз проезжал на красный и превышал скорость.