Омск-Информ
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·Общество

Производителем значится предприятие-призрак из Твери.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Тверской области молочную продукцию, произведенную «предприятием-призраком» ООО «Молочный берег». По адресу, где зарегистрирована компания, нет такого производства. То есть неизвестно, кто и в каких условиях сделал эту продукцию. Она может быть опасна.
Продажа такого молока запрещена. Омичей, которые увидят его на прилавках, просят сообщать об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
·Общество

Производителем значится предприятие-призрак из Твери.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Тверской области молочную продукцию, произведенную «предприятием-призраком» ООО «Молочный берег». По адресу, где зарегистрирована компания, нет такого производства. То есть неизвестно, кто и в каких условиях сделал эту продукцию. Она может быть опасна.
Продажа такого молока запрещена. Омичей, которые увидят его на прилавках, просят сообщать об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.