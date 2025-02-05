Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Деньгами завладели преступники.
За минувшие сутки полицейские Омской области возбудили 62 уголовных дела. В том числе они зарегистрировали 16 фактов дистанционных хищений. 
Как сообщили в полиции, 21-летний житель Центрального округа Омска потерял более 150 000 рублей. Он лишился денег, пытаясь оплатить курсы по обучению IT-технологиям.
В то же время 19-летний житель Советского округа поверил лжепредставителю оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продлить договор. Выполнив все указания этого «представителя», парень лишился 35 тыс. рублей.
·Происшествия

Деньгами завладели преступники.
За минувшие сутки полицейские Омской области возбудили 62 уголовных дела. В том числе они зарегистрировали 16 фактов дистанционных хищений. 
Как сообщили в полиции, 21-летний житель Центрального округа Омска потерял более 150 000 рублей. Он лишился денег, пытаясь оплатить курсы по обучению IT-технологиям.
В то же время 19-летний житель Советского округа поверил лжепредставителю оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продлить договор. Выполнив все указания этого «представителя», парень лишился 35 тыс. рублей.