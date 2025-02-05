Мероприятие пройдет через 2 недели.

17 февраля, в День российских студенческих отрядов (РСО), пройдет Всероссийский карьерный форум «Труд крут». Омск станет федеральной площадкой проведения этого форума. Его участниками станут порядка 3000 человек.

– В 2025 году карьерный форум в Омске пройдет в третий раз, – сказал заместитель председателя правления Российских студенческих отрядов Алексей Потейко. – Площадка форума – это отличная возможность всей активной молодежи определиться со своим будущим и убедиться в том, что в Омске, в родном регионе, есть все возможности для саморазвития и карьерного роста. На этот форум к нам приедут спикеры и партнеры из других регионов.

В 2025 году РСО отметят свой праздник в 10-й раз. Первое празднование Дня российских студенческих отрядов на государственном уровне прошло в 2015 году. Последние несколько лет в День РСО по всей стране проходят площадки карьерного форума «Труд Крут».

Участники форума – это студенты и школьники, участники студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков. Те, кто уже знаком с движением и только собирается к нему присоединиться. Карьерный форум станет площадкой для получения полезных знаний на образовательных и дискуссионных площадках, тренингах, мастер-классах и интерактивных зонах.

Программа форума помогает участникам понять, какая профессия им интересна. Они могут получить консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний России и специалистов в области управления персоналом, пройти собеседования, чтобы их пригласили на стажировку или работу. В форуме традиционно принимают участие сотрудники крупнейших российских компаний, успешные предприниматели и специалисты.