Омск-Информ
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·Спорт

Насколько сильное повреждение он получил, пока неизвестно.

Во вчерашнем матче против ЦСКА (1:2 по буллитам) «Авангард» потерял очередного хоккеиста. Как сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше, травму получил защитник Павел Коледов.

Данил Башкиров вернулся, и он очень помог команде. При этом мы потеряли Коледова. Он получил повреждение, пока не знаю, насколько серьезное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных, – заявил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Канадский специалист отметил, что за свою карьеру не видел такого количества травмированных хоккеистов – у «Авангарда» выбыло около десяти игроков основного состава.

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·Спорт

Насколько сильное повреждение он получил, пока неизвестно.

Во вчерашнем матче против ЦСКА (1:2 по буллитам) «Авангард» потерял очередного хоккеиста. Как сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше, травму получил защитник Павел Коледов.

Данил Башкиров вернулся, и он очень помог команде. При этом мы потеряли Коледова. Он получил повреждение, пока не знаю, насколько серьезное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных, – заявил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Канадский специалист отметил, что за свою карьеру не видел такого количества травмированных хоккеистов – у «Авангарда» выбыло около десяти игроков основного состава.

1568