Омск-Информ
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·Общество

Столбик термометра в ближайшие дни резко поползет вниз.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на среду, 5 февраля. Согласно прогнозам, в Омске и в области постепенно начнет холодать.

С почти плюсовых температур столбик термометра упадет до -4…-9 градусов, местами -12…-17 градусов ночью, -2…-7 градусов днем.

В четверг, 6 февраля, похолодает до привычных зимних значений.

·Общество

Столбик термометра в ближайшие дни резко поползет вниз.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на среду, 5 февраля. Согласно прогнозам, в Омске и в области постепенно начнет холодать.

С почти плюсовых температур столбик термометра упадет до -4…-9 градусов, местами -12…-17 градусов ночью, -2…-7 градусов днем.

В четверг, 6 февраля, похолодает до привычных зимних значений.