Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Молодой человек переходил дорогу в неустановленном месте.

Сегодня, в 19:20 часов, появилось сообщение о ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ПАЗ в микрорайоне Входной насмерть сбил 21-летнего парня. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход скончался на месте происшествия. Находившиеся в салоне автобуса 5 пассажиров не пострадали. Проводится проверка.

Судя по всему, пассажирский транспорт является служебным. По информации «СуперОмска», транспорт принадлежит АСУСО «Омский психоневрологический интернат».

·Происшествия

Молодой человек переходил дорогу в неустановленном месте.

Сегодня, в 19:20 часов, появилось сообщение о ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ПАЗ в микрорайоне Входной насмерть сбил 21-летнего парня. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход скончался на месте происшествия. Находившиеся в салоне автобуса 5 пассажиров не пострадали. Проводится проверка.

Судя по всему, пассажирский транспорт является служебным. По информации «СуперОмска», транспорт принадлежит АСУСО «Омский психоневрологический интернат».