Новый документ предполагает ограничение по сумме возмещения расходов на гостиницу.

На портале областного правительства появился проект указа губернатора Виталия Хоценко. Документом вносятся изменения в предыдущий указ главы региона от 4 августа 2021 года № 118.

По действующему законодательству, принятому еще губернатором Александром Бурковым, все затраты на гостиницы в командировках компенсируются госслужащим вне зависимости от стоимости номера.

По новому документу предполагается покрывать расходы на отели стоимостью не выше 12 тыс. рублей. Можно, конечно, снять и дороже. Но по новой норме придется платить за разницу в цене из своего кошелька.

Если чиновник не сможет предоставить документы на проживание в гостинице, то получит лишь 30 % от нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. Размер суточных останется прежним – 300 рублей в день.