Омск-Информ
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·Общество

Представители разных профессий получили знаки отличия и почетные звания.

1 февраля президент Владимир Путин подписал Указ № 51 о награждении и присвоении званий, в том числе и представителям из Омска. Документ появился в свободном доступе вчера, 3 февраля. 

Так, знак отличия «За наставничество» получила учитель «Лицея № 64» Ольга Левенко и замдиректора школы № 119 Айгуль Бержанова.

Звания «Заслуженный учитель РФ» удостоилась учитель лицея № 149 Людмила Пономарева. «Заслуженного врача РФ» дали заведующему отделением Омского онкологического диспансера Владимиру Карасеву.

«Заслуженным работником физической культуры РФ» стал чиновник, инструктор-методист отдела автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» Игорь Носов. «Заслуженного энергетика РФ» получил инженер ООО «Омская энергосетевая компания» Сергей Краснопевцев.

·Общество

Представители разных профессий получили знаки отличия и почетные звания.

1 февраля президент Владимир Путин подписал Указ № 51 о награждении и присвоении званий, в том числе и представителям из Омска. Документ появился в свободном доступе вчера, 3 февраля. 

Так, знак отличия «За наставничество» получила учитель «Лицея № 64» Ольга Левенко и замдиректора школы № 119 Айгуль Бержанова.

Звания «Заслуженный учитель РФ» удостоилась учитель лицея № 149 Людмила Пономарева. «Заслуженного врача РФ» дали заведующему отделением Омского онкологического диспансера Владимиру Карасеву.

«Заслуженным работником физической культуры РФ» стал чиновник, инструктор-методист отдела автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» Игорь Носов. «Заслуженного энергетика РФ» получил инженер ООО «Омская энергосетевая компания» Сергей Краснопевцев.