Омск-Информ
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·Происшествия

Медицинская помощь потребовалась также водителю иномарки и его пассажирке.

Сегодня в 15 часов стало известно об аварии с пострадавшими в Седельниковском районе Омской области.

Предварительно установлено, что 67-летний водитель «тойоты» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 34-летней женщины. В результате медицинская помощь понадобилась водителю иномарки, его 66-летней пассажирке и двум другим пассажиркам, школьницам 11 и 14 лет. Проводится проверка.

·Происшествия

Медицинская помощь потребовалась также водителю иномарки и его пассажирке.

Сегодня в 15 часов стало известно об аварии с пострадавшими в Седельниковском районе Омской области.

Предварительно установлено, что 67-летний водитель «тойоты» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 34-летней женщины. В результате медицинская помощь понадобилась водителю иномарки, его 66-летней пассажирке и двум другим пассажиркам, школьницам 11 и 14 лет. Проводится проверка.