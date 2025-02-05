Эндоскопист Лариса Телятникова рассказала о преимуществах малоизвестного метода диагностики.

Омский врач-эндоскопист Лариса Телятникова рассказала о малоизвестном виде обследования ЖКТ – видеокапсульной эндоскопии. Она подходит людям, которые боятся такой процедуры, как колоноскопия, или имеют к ней противопоказания.

– Есть пациенты, которым очень опасно проводить колоноскопию. Например, те, у кого риски травматизации кишки очень высоки. У таких людей остается только два варианта: виртуальная колоноскопия или эндокапсула. Виртуальная колоноскопия – это более дешево, видеокапсульная эндоскопия – более информативна, – пояснила Телятникова.

Видеокапсульная эндоскопия – оптимальный инструмент скрининга, но перед процедурой требуется тщательная подготовка кишечника в виде диеты. Само обследование длится около 10–12 часов. Сначала на поясе пациента фиксируется ресивер, а к его животу врач прикрепляет датчики, ведущие к устройству. Далее пациент выпивает капсулу, которая проходит по ЖКТ и делает определенное количество кадров в секунду. Эти изображения передаются на ресивер.

– После истечения определенного времени пациент приходит ко мне, я этот ресивер у него снимаю и изображения перекидываю на ноутбук. А потом начинается самая интересная и одновременно самая нудная часть моей работы. Потому что все эти часы записи я сижу и целенаправленно отсматриваю, – рассказала Лариса Телятникова.

Эндоскопист также добавила, что видеокапсульная эндоскопия – единственная возможность заглянуть в тонкую кишку и определить, есть ли там патология. Врач не сможет взять биопсию, однако это обследование позволяет определить, в каком отделе тонкой кишки находится то или иное образование, и предположить, доброкачественное оно или злокачественное.