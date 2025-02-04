Тем, кто возьмет питомца из муниципального приюта, дадут три бесплатных занятия с опытными кинологами.

В минувшие выходные в Омске открылся детский кинологический клуб «Горди холл». На его базе омичи смогут в любое время года заниматься дрессировкой собак и готовить их к выставкам, учиться на курсах по подготовке специалистов ринговых бригад для организации и проведения выставок разных уровней.

По соглашению с муниципальным приютом омичи, которые возьмут из приюта питомца в семью, получат по три бесплатных занятия с опытными кинологами клуба «Горди холл». Бесплатные занятия на базе клуба также смогут посещать воспитанники санаторной школы-интерната № 11, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО.

Клуб «Горди холл» находится на Красном Пути, 141.