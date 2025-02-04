Омск-Информ
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·Общество

Остались только утренние.
Из расписанияОмского аэропорта убрали последний вечерний рейс в Москву. Полеты в 18:50 выполняла авиакомпания S7.
Однако с февраля в столицу можно улететь только утром. Самый ранний – в 5:55 –- рейс «Победы» во Внуково, самый поздний – в 8:05, рейс «Аэрофлота» в Шереметьево.    
Ранее вечерние рейсы в Москву также выполнял «Аэрофлот». Но в октябре их отменили.
·Общество

Остались только утренние.
Из расписанияОмского аэропорта убрали последний вечерний рейс в Москву. Полеты в 18:50 выполняла авиакомпания S7.
Однако с февраля в столицу можно улететь только утром. Самый ранний – в 5:55 –- рейс «Победы» во Внуково, самый поздний – в 8:05, рейс «Аэрофлота» в Шереметьево.    
Ранее вечерние рейсы в Москву также выполнял «Аэрофлот». Но в октябре их отменили.