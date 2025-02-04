Она не разрешает ему пройти собеседование по русскому языку.

Комитет по образованию Азовского района Омской области подал иск в суд к местной жительнице. Женщину обвинили в том, что она препятствует образованию своего сына-девятиклассника.

Дело в том, ученик «Азовской гимназии» не смог пройти государственную итоговую аттестацию за 9-й класс из-за отказа от участия в обязательном итоговом собеседовании по русскому языку. Родители запретили сыну писать заявление на участие в собеседовании.

– Согласно статье 43 Конституции РФ, получение основного общего образования является обязательным для каждого гражданина страны, – отмечает пресс-служба суда.

Комитет по образованию требует от матери подростка устранить препятствия в получении основного общего образования.