Парень полез в реку спасать телефон и провалился под лед у Юбилейного моста.

Сотрудники МЧС спасли 16-летнего подростка, который провалился под лед реки Омь. Парень гулял с другом по набережной, в какой-то момент у его товарища выпал из рук телефон. Гаджет оказался на льду, и друг его владельца решил спасти аппарат любой ценой. Оказавшись на льду, молодой человек провалился по пояс в воду, а выбраться самостоятельно уже не смог.

– Юный омич лежал на замерзшем водоеме и не двигался, – сообщают в МЧС.

Другу удалось позвать на помощь, прохожие вызвали на место МЧС и скорую. С помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки спасатели вытащили парня на берег и передали его медикам. От госпитализации молодой человек отказался.

В МЧС призвали омичей не выходить на лед. Также следует помнить, что он тоньше в устьях рек, в протоках, там, где есть растительность. Особенно опасно находиться у водоемов в темное время суток и в непогоду.