Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Преступление произошло в одной из деревень.
Называевский городской суд Омской области признал  53-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений.
В июле житель деревни Искра увидел незнакомца в голым торсом, идущего по улице. Сельчани сделал незнакомцу замечание по поводу внешнего вида. Произошел конфликт. В результате сельчанин ударил прохожего головой в лицо, а когда тот упал, еще несколько раз ударил его. Потерпевший скончался на месте.
В наказание сельчанина решили отправить на 9 лет в колонию строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда родственнице погибшего - 470 тыс. рублей.
·Происшествия

Преступление произошло в одной из деревень.
Называевский городской суд Омской области признал  53-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений.
В июле житель деревни Искра увидел незнакомца в голым торсом, идущего по улице. Сельчани сделал незнакомцу замечание по поводу внешнего вида. Произошел конфликт. В результате сельчанин ударил прохожего головой в лицо, а когда тот упал, еще несколько раз ударил его. Потерпевший скончался на месте.
В наказание сельчанина решили отправить на 9 лет в колонию строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда родственнице погибшего - 470 тыс. рублей.