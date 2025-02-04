Преступление произошло в одной из деревень.

Называевский городской суд Омской области признал 53-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений.

В июле житель деревни Искра увидел незнакомца в голым торсом, идущего по улице. Сельчани сделал незнакомцу замечание по поводу внешнего вида. Произошел конфликт. В результате сельчанин ударил прохожего головой в лицо, а когда тот упал, еще несколько раз ударил его. Потерпевший скончался на месте.

В наказание сельчанина решили отправить на 9 лет в колонию строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда родственнице погибшего - 470 тыс. рублей.