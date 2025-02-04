Омск-Информ
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·Общество

Дорожники сверяют списки и вывозят снег.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска начало готовиться к предстоящему паводковому сезону. Главы округов и руководители ДЭУ уже сверяют список возможных мест подтопления.
– Из года в год в него попадают одни и те же адреса: низинные участки, улицы частного сектора, а также территории, имеющие определенные гидрогеологические особенности, – отметили в мэрии.
Бригады УДБХ уже вывозят снег с проездов между 21-й и 26-й Линиями.
Омичам также напоминают о возможности взять бесплатные талоны на вывоз снега с придомовой территории. Для этого нужно обратиться в администрацию округа.
·Общество

Дорожники сверяют списки и вывозят снег.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска начало готовиться к предстоящему паводковому сезону. Главы округов и руководители ДЭУ уже сверяют список возможных мест подтопления.
– Из года в год в него попадают одни и те же адреса: низинные участки, улицы частного сектора, а также территории, имеющие определенные гидрогеологические особенности, – отметили в мэрии.
Бригады УДБХ уже вывозят снег с проездов между 21-й и 26-й Линиями.
Омичам также напоминают о возможности взять бесплатные талоны на вывоз снега с придомовой территории. Для этого нужно обратиться в администрацию округа.