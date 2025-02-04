Омск-Информ
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·Общество

Вместо улицы Маяковского он поедет по Бульварной и Циолковского.

С 1 февраля в Омске изменилась схема пригородного автобусного маршрута № 124 («Морозовка» – «Ж/д вокзал»). Из схемы исключили проезд по улице Маяковского.
Теперь автобусы с улицы Богдана Хмельницкого поворачивают на 3-ю Транспортную, потом на Панфилова, Бульварную, Циолковского и проспект Маркса. То есть вместо улицы Маяковского транспорт поедет по Бульварной и Циолковского.
Отметим, что маршрут № 124 обслуживает частный перевозчик – Евгений Агасиев.
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·Общество

Вместо улицы Маяковского он поедет по Бульварной и Циолковского.

С 1 февраля в Омске изменилась схема пригородного автобусного маршрута № 124 («Морозовка» – «Ж/д вокзал»). Из схемы исключили проезд по улице Маяковского.
Теперь автобусы с улицы Богдана Хмельницкого поворачивают на 3-ю Транспортную, потом на Панфилова, Бульварную, Циолковского и проспект Маркса. То есть вместо улицы Маяковского транспорт поедет по Бульварной и Циолковского.
Отметим, что маршрут № 124 обслуживает частный перевозчик – Евгений Агасиев.
1369