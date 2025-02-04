Омск-Информ
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·Образование

На неудовлетворительную организацию питания детей в школе № 32 пожаловались родители.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ситуацию с организацией питания в школе № 32 на проспекте Мира. Ранее родители учеников через социальные сети жаловались, что их детей плохо кормят.

– С 1 января в учреждении сменился подрядчик, занимающийся этим вопросом. Новый отнесся к своим обязанностям довольно расхлябанно. Предпринимателю вынесено предупреждение, директору школы указано на недостаточный контроль. Договорились, что процесс будет отлажен, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Через месяц в школе № 32 состоится повторная проверка по этому вопросу.

·Образование

На неудовлетворительную организацию питания детей в школе № 32 пожаловались родители.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ситуацию с организацией питания в школе № 32 на проспекте Мира. Ранее родители учеников через социальные сети жаловались, что их детей плохо кормят.

– С 1 января в учреждении сменился подрядчик, занимающийся этим вопросом. Новый отнесся к своим обязанностям довольно расхлябанно. Предпринимателю вынесено предупреждение, директору школы указано на недостаточный контроль. Договорились, что процесс будет отлажен, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Через месяц в школе № 32 состоится повторная проверка по этому вопросу.