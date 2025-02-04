Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречку.
Сегодня около 04:35 на трассе Челябинск – Новосибирск в Кормиловском районе Омской области столкнулись внедорожник Mitsubishi Montero Sport и фура Volvo. По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 46-летний водитель Mitsubishi, который выехал на полосу встречного движения.
Водитель внедорожника скончался на месте. О травмах 38-летнего водителя фуры ничего не сообщается.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречку.
Сегодня около 04:35 на трассе Челябинск – Новосибирск в Кормиловском районе Омской области столкнулись внедорожник Mitsubishi Montero Sport и фура Volvo. По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 46-летний водитель Mitsubishi, который выехал на полосу встречного движения.
Водитель внедорожника скончался на месте. О травмах 38-летнего водителя фуры ничего не сообщается.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются сотрудники полиции.