Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Летом объект оценивался на 40 млн рублей ниже.

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу банкетный зал Grand Banket в торговом комплексе «Миллениум» на улице Фрунзе у метромоста.

Объект на втором этаже вычурного здания рассчитывают продать за 130 млн рублей, по 100 тыс. рублей за кв. м. Еще летом владельцы оценивали зал в 92 млн рублей.

Будущим покупателям предлагают переоборудовать локацию под фудкорт, спорткомплекс или коворкинг.

·Экономика/Бизнес

Летом объект оценивался на 40 млн рублей ниже.

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу банкетный зал Grand Banket в торговом комплексе «Миллениум» на улице Фрунзе у метромоста.

Объект на втором этаже вычурного здания рассчитывают продать за 130 млн рублей, по 100 тыс. рублей за кв. м. Еще летом владельцы оценивали зал в 92 млн рублей.

Будущим покупателям предлагают переоборудовать локацию под фудкорт, спорткомплекс или коворкинг.