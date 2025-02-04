Омск-Информ
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·Авто

Автомобили предназначены для выполнения служебных задач.

По поручению губернатора Виталия Хоценко УФСИН России по Омской области переданы  два новых служебных автомобиля «Лада Гранта» белого цвета. Машины получены в безвозмездное пользование за высокий уровень взаимодействия и помощь в организации добровольной поддержки российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

 Служебные автомобили переданы на баланс базы материально-технического обеспечения и военного снабжения и в ближайшее время их распределят между подведомственными учреждениями. Уточняется, что новая транспортная техника позволит сотрудникам более оперативно выполнять служебные задачи и повысит эффективность работы уголовно-исполнительной системы Омской области.

·Авто

Автомобили предназначены для выполнения служебных задач.

По поручению губернатора Виталия Хоценко УФСИН России по Омской области переданы  два новых служебных автомобиля «Лада Гранта» белого цвета. Машины получены в безвозмездное пользование за высокий уровень взаимодействия и помощь в организации добровольной поддержки российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

 Служебные автомобили переданы на баланс базы материально-технического обеспечения и военного снабжения и в ближайшее время их распределят между подведомственными учреждениями. Уточняется, что новая транспортная техника позволит сотрудникам более оперативно выполнять служебные задачи и повысит эффективность работы уголовно-исполнительной системы Омской области.