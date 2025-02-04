Что конкретно возводят рядом с ТЦ «Квадро», неизвестно.

Рядом с ТЦ «Квадро» на улице 10 лет Октябре практически в центре Омска началась стройка. Судя по всему, в этой локации появится очередной торговый объект из металлоконструкций.

Паспорт строящегося объекта пока отсутствует. Но, по данным «СуперОмска», аукцион на право аренды этого участка в 2023 году выиграло ООО «Диалог» за 12,3 млн рублей. Всего на землю претендовала 31организация.

Ранее на этом месте стоял исторический дом, в котором располагался отдел вневедомственной охраны Куйбышевского РОВД. Однако здание не вошло в список объектов культурного наследия и в 2021 году было разобрано из-за аварийного состояния.