Владельцы многих бесплатных приложений торгуют персональными данными.

Глава департамента по кибербезопасности крупной ИТ-компании Сергей Ершицкий дал несколько актуальных советов по «сетевой гигиене».

В первую очередь эксперт посоветовал с осторожностью пользоваться бесплатным Wi-Fi в небольших отелях, кафе и тому подобных. Через публичные сети злоумышленники могут получить информацию о логинах, паролях, адресах электронной почты и другую.

Во-вторых, при установке приложений важно читать пользовательское соглашение: в обмен на бесплатные функции приложения часто требуют согласие на обработку и передачу данных третьим лицам.

- Владельцы многих бесплатных приложений зарабатывают на том, что просто торгуют вашими персональными данными, — цитирует Ершицкого «Вечерняя Москва». — Да, они бесплатно предоставляют полезный и интересный функционал, но взамен требуют согласия на обработку и передачу персональных данных третьим лицам. Если, например, приложение для покупки продуктов хочет получать доступ к вашей геолокации — это повод насторожиться.

Кроме того, специалист посоветовал обновлять приложения сразу, как только выходят новые версии, в которых в том числе исправляются уязвимости. При этом хакеры могут атаковать пользователей, которые еще не успели обновиться.

Что касается паролей, то чем сложнее они будут, тем лучше. Стоит использовать для усложнения пароля цифры, буквы, разные регистры и спецсимволы. Пароли лучше делать максимально сложными.