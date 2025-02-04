Омск-Информ
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·Общество

Уже со среды в городе и в области похолодает.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обнародовали прогноз погоды на вторник, 4 февраля. Согласно прогнозам, омичей ждет последний день нетипичного для Сибири в этот период зимы потепления.

Так, ночью -4…-9 градусов, при прояснении до -16 градусов, а днем -1…-6 градусов. Местами туман, изморозь, на дорогах гололедица.

Со среды в Омске и области начнет холодать до привычных сибирских температур.

·Общество

Уже со среды в городе и в области похолодает.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обнародовали прогноз погоды на вторник, 4 февраля. Согласно прогнозам, омичей ждет последний день нетипичного для Сибири в этот период зимы потепления.

Так, ночью -4…-9 градусов, при прояснении до -16 градусов, а днем -1…-6 градусов. Местами туман, изморозь, на дорогах гололедица.

Со среды в Омске и области начнет холодать до привычных сибирских температур.