Проверяющие смогут лишь предложить «зайцам» купить билеты.

Акционерное общество «Пассажирское предприятие № 8» ищет подрядчика для оказания услуги по контролю за оплатой проезда в общественном транспорте города. Контракт планируется заключить до конца 2025 года, его максимальная цена составляет 8,6 млн рублей.

Согласно условиям, описанным в техническом задании, контролеры должны будут проверять не менее 2 тыс. автобусов в месяц. Номера маршрутов и время проверок будет определять заказчик. При этом, выявив безбилетника, контролеры должны будут предложить ему оплатить стоимость проезда. Штрафовать «зайцев» они не смогут. Также проверяющие должны будут выявлять поддельные документы, предоставляющие право на льготный проезд.

Во избежание конфликтов заказчик выдвинул еще одно требование – контролеры должны иметь грамотную речь и уметь вежливо общаться с пассажирами.