Омск-Информ
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Регион получил все необходимые заключения и подал заявку на получение федерального финансирования.

Дороги на севере Омской области, поврежденные прошлогодним паводком, будут восстановлены, в том числе с участием средств федерального бюджета, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Омская область получила все необходимые заключения и подала заявку на получение федерального финансирования. В перечень  пострадавших объектов входит 21 участок автомобильных дорог, – уточнил глава региона.

В прошлом году за счет областного бюджета начали восстанавливать дороги на территории Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского районов. Сейчас регион рассчитывает на помощь Минтранса РФ и федерального правительства.

·Авто

Регион получил все необходимые заключения и подал заявку на получение федерального финансирования.

Дороги на севере Омской области, поврежденные прошлогодним паводком, будут восстановлены, в том числе с участием средств федерального бюджета, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Омская область получила все необходимые заключения и подала заявку на получение федерального финансирования. В перечень  пострадавших объектов входит 21 участок автомобильных дорог, – уточнил глава региона.

В прошлом году за счет областного бюджета начали восстанавливать дороги на территории Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского районов. Сейчас регион рассчитывает на помощь Минтранса РФ и федерального правительства.