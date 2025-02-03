Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадали две пассажирки.
Сегодня около 14:53 в Омском районе угодил в кювет автобус. По предварительным данным полиции, 52-летний водитель не справился с управлением и поэтому слетел с доороги.
«НефАЗ» ехал по маршруту № 324 (Омск – деревня Березянка). В салоне находились 5 пассажиров. Двое из них, женщины 27 и 25 лет, пострадали.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.
·Происшествия

Пострадали две пассажирки.
Сегодня около 14:53 в Омском районе угодил в кювет автобус. По предварительным данным полиции, 52-летний водитель не справился с управлением и поэтому слетел с доороги.
«НефАЗ» ехал по маршруту № 324 (Омск – деревня Березянка). В салоне находились 5 пассажиров. Двое из них, женщины 27 и 25 лет, пострадали.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.