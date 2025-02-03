Местные и иногородние компании постараются удивить жюри проектами строительства жилых комплексов.

На Сибирском форуме по недвижимости, который состоится в Омске с 6 по 8 февраля, пройдет батл застройщиков. О необычном формате рассказал президент союза «Омская гильдия риелторов» Виталий Иванов.

– У нас не стоит задача выявить победителя, победителем будет, наверное, потребитель, который потом будет покупать это жилье. Стоит задача показать особенности этих жилых комплексов, их изюминки, – отметил Иванов. – У кого-то планировка уникальная, у кого-то местоположение, где-то материал стен применяется особенный, где-то гибкая система финансового обеспечения и продвижения. То есть каждый выделяется на рынке своими инструментами, и рассказать об этих особенностях заинтересованы в первую очередь участники рынка и застройщики.

Батл застройщиков проведут на площадке, где будут говорить о многоквартирном жилье. Еще одной важной темой форума станет рынок индивидуального жилищного строительства.

– Строительство жилых домов на земле – за последнее время этот тренд очень сильно вырос. У россиян большой спрос на индивидуальное, частное, загородное строительство, – отметил Иванов. – Стимулируют спрос на такое жилье инструменты сельской ипотеки, программы господдержки, которые у нас в последнее время были.

Омские и иногородние застройщики покажут свои наработки, уникальные проекты, особенности инфраструктурного обеспечения, отдельные экологические программы, связанные с ИЖС, особенности управления, систему «Умный дом» и многое другое.