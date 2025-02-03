Омск-Информ
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·Общество

Горожане продолжают жаловаться в приемную председателя главы СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о непринятии мер к отлову бродячих собак в Омске.
В приемную председателя обратилась омичка. Она пожаловалась на то, что власти не занимаются отловом стаи аггрессивных бродячих собак, обитающей в районе улиц Декабристов и Куйбышева. Местные жители опасаются за свою безопасность. При этом рядом находятся школа и детский сад.
Омский следственный комитет возбудил уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева.
·Общество

Горожане продолжают жаловаться в приемную председателя главы СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о непринятии мер к отлову бродячих собак в Омске.
В приемную председателя обратилась омичка. Она пожаловалась на то, что власти не занимаются отловом стаи аггрессивных бродячих собак, обитающей в районе улиц Декабристов и Куйбышева. Местные жители опасаются за свою безопасность. При этом рядом находятся школа и детский сад.
Омский следственный комитет возбудил уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева.