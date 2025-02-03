Капитальный ремонт образовательного учреждения идет полным ходом.

Мэрия продолжает следить за ходом ремонтных работ в образовательных учреждениях, закрытых на капитальный ремонт сроком на два года. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале раскрыл детали ремонта школы № 21.

– В здании школы № 21 по улице Волгоградской, 34б, демонтированы старые перегородки и оконные блоки, взамен установлены новые. Стены, полы и потолки кабинетов, коридоров и залов очищены от плитки, обоев и краски – начаты отделочные работы. Также в разной степени готовности, от 10 до 95 %, находятся тепловой узел, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации, – уточнил Шелест.

Образовательное учреждение ремонтируют не только изнутри, но и снаружи. Рабочие почти закончили укладку мягкой крыши и начали устанавливать навесной фасад. Перед этим они утепляют стены и покрывают их специальной пленкой, чтобы защитить здание от дождя и снега. На объекте ежедневно трудится около 40 рабочих из компании «Омск Сайдинг Инвест».

Капитальный ремонт школы начался в феврале прошлого года. По прогнозам, работы должны быть закончены к июлю этого года.