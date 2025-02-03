Омск-Информ
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·Общество

Колонки тоже не построили, поэтому за подключение сельчанам пришлось платить.
Прокуратура нашла нарушения в селе Осокино Калачинского района Омской области. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» там реконструировали сети водоснабжения. Однако проект не предусматривал колонки и переподключение домов местных жителей со старого водопровода к новому.
Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Калачинского района и Осокинского сельского поселения исправить это и установить колонки, а также компенсировать 62 пенсионерам переподключение к новому водопроводу, которое они оплатили. Общая сумма компенсаций достигла 1,4 млн рублей.
Суд удовлетворил эти требования.
·Общество

Колонки тоже не построили, поэтому за подключение сельчанам пришлось платить.
Прокуратура нашла нарушения в селе Осокино Калачинского района Омской области. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» там реконструировали сети водоснабжения. Однако проект не предусматривал колонки и переподключение домов местных жителей со старого водопровода к новому.
Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Калачинского района и Осокинского сельского поселения исправить это и установить колонки, а также компенсировать 62 пенсионерам переподключение к новому водопроводу, которое они оплатили. Общая сумма компенсаций достигла 1,4 млн рублей.
Суд удовлетворил эти требования.