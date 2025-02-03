В России готовятся к массовым мероприятиям в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин объявил год окончания Великой Отечественной войны Годом Защитника Отечества. Россия и ее союзники чествуют фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, участников других военных конфликтов и специальной военной операции.

Представители организационного комитета «Наша победа» партии «Единая Россия» обсудили план мероприятий, посвященный масштабным событиям.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев рассказал, что нужно решить много вопросов для распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого. Он считает, что работа по сохранению истории и формированию патриотизма у молодежи приобретает особый смысл.

– Необходимо, чтобы все мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны. С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой – закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения, – подчеркнул секретарь Генсовета.

В год празднования юбилея Великой Победы партия «Единая Россия» реализует мероприятия и акции, которые направлены на поддержку ветеранов. Во многих из них принимают участие школьники, студенты и молодые люди.

Пройдет Всероссийский конкурс школьных музеев, также благоустроят мемориалы, в регионах создадут муралы. 25 апреля пройдет одно из ключевых событий, жители 80 государств мира напишут «Диктант Победы».

48 мероприятий проведут в России и Белоруссии. Проведут такие молодежные проекты, как слет студенческих отрядов, патриотический фестиваль «Если тебе кижеватовец имя», гражданско-патриотическая смена учащихся «За честь Отчизны», кадетская смена и другие.