Омск-Информ
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·Общество

Епархия планирует новые объекты в спальных районах и завершение текущих проектов.

Секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов на сегодняшней пресс-конференции к 130-летию Омской епархии рассказал о планах строительства новых храмов в городе.

– Процесс строительства новых храмов в городе не останавливается ни на минуту. Планируется возведение храмов в спальных районах, – заявил Дмитрий Олихов. 

Батюшка добавил, что епархия планирует «с Божьей помощью» завершить и уже ранее начатое строительство. Однако количество новых церквей и их местонахождение представитель Омской епархии не назвал. 

Алексей Новиков
·Общество

Епархия планирует новые объекты в спальных районах и завершение текущих проектов.

Секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов на сегодняшней пресс-конференции к 130-летию Омской епархии рассказал о планах строительства новых храмов в городе.

– Процесс строительства новых храмов в городе не останавливается ни на минуту. Планируется возведение храмов в спальных районах, – заявил Дмитрий Олихов. 

Батюшка добавил, что епархия планирует «с Божьей помощью» завершить и уже ранее начатое строительство. Однако количество новых церквей и их местонахождение представитель Омской епархии не назвал. 

Алексей Новиков