Об этом на пресс-конференции рассказал секретарь Омской епархии.

Во время проведения специальной военной операции появилась тенденция к посещению храмов и церквей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной 130-летию Омской епархии, рассказал секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов.

– Вы знаете, когда у человека находится родственник на фронте или когда участник боевых действий приходит в отпуск, конечно, возникает потребность как у воинов, так и у родственников прийти в храм и помолиться. Участники боевых действий, кто не крещен, иногда крестятся, а кто не венчан, венчаются. Мы молимся о упокоении воинов вместе с членами их семей. И в этом смысле, конечно, существует определенная тенденция к тому, что те, кто раньше, может быть, в храм не ходил, теперь становятся постоянными прихожанами, – рассказал Олихов.

Он также добавил, что батюшки всячески поддерживают таких прихожан, помогая приобщиться к вере.