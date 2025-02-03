Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло сегодня утром.
На пересечении улиц Лермонтова и Богдана Хмельницкого в Омске сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили омичи в соцсетях.
– Сегодня в период с 8:50 до 10:20 было временно ограничено трамвайное движение в районе пересечения улиц Лермонтова и 9-я Линия. В настоящее время трамвайное движение возобновлено в полном объеме, – сообщили в администрации.
Чиновники принесли свои извинения жителям за неудобства.
·Происшествия

Это произошло сегодня утром.
На пересечении улиц Лермонтова и Богдана Хмельницкого в Омске сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили омичи в соцсетях.
– Сегодня в период с 8:50 до 10:20 было временно ограничено трамвайное движение в районе пересечения улиц Лермонтова и 9-я Линия. В настоящее время трамвайное движение возобновлено в полном объеме, – сообщили в администрации.
Чиновники принесли свои извинения жителям за неудобства.