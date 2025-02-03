Купив кофе и заправив автомобиль любым топливом, клиенты АЗС могут получить скидку 3 рубля за каждый литр горючего.

Сеть автозаправочных станций «Топлайн» запускает акцию, которая сделает заправку автомобиля не только выгодной, но и приятной. Клиенты АЗС теперь могут экономить на топливе, просто наслаждаясь ароматным кофе. Для получения скидки 3 рубля от стоимости каждого литра топлива достаточно быть участником фирменной бонусной программы Clever Card. При этом вид приобретаемого топлива значения не имеет. Оплатить и горючее, и топливо можно любым удобным способом – наличными, банковской картой или через систему быстрых платежей. Рассчитаться можно также бонусными баллами Clever Card.

Простоту участия в акции клиенты компании оценивают высоко, отмечая, что отличное топливо и вкусный кофе в одном месте делает для них посещение АЗС «Топлайн» еще более комфортным. Добавим, что участвовать в акции можно неограниченное количество раз. Скидки действуют на всех 53 АЗС «Топлайн», расположенных в Омском регионе.

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама