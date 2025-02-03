Омск-Информ
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·Общество

В Омском отделении Социального фонда России рассказали о графике выплат.

Омское отделение Социального фонда России объявило, что из-за повышения прожиточного минимума увеличился размер детских пособий. Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня.

Итак, выплаты планируется производить по следующим графикам: 3 февраля – единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим и неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. 5 февраля предполагается произвести ежемесячную выплату из материнского капитала. Пособия, которые родители получают через почту, доставят в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

·Общество

В Омском отделении Социального фонда России рассказали о графике выплат.

Омское отделение Социального фонда России объявило, что из-за повышения прожиточного минимума увеличился размер детских пособий. Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня.

Итак, выплаты планируется производить по следующим графикам: 3 февраля – единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим и неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. 5 февраля предполагается произвести ежемесячную выплату из материнского капитала. Пособия, которые родители получают через почту, доставят в соответствии с графиком работы почтовых отделений.