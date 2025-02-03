Омские статистики подвели итоги за 2024 год.

Ежегодно Омскстат создает рейтинг крупнейших предприятий Омской области. Завод «Полиом» стал лидером рейтинга в шестой раз.

В рейтинг вошли 162 организации из разных сфер. В их числе: производство, энергосбережение, строительство, торговля и другие. Для оценки предприятий использовались данные о выручке, чистой прибыли, скорости оборота капитала и другая информация о деятельности компаний.

– Лидирующая позиция в рейтинге – это объективная и независимая оценка уровня развития предприятия, – рассказал генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов. – Мы находимся в непрерывном поиске управленческих решений. Совершенствование технологии позволило нам добиться глубины переработки сырья на уровне 99,5 %, что соответствует лучшим мировым стандартам. Наша площадка аккумулирует лучшие практики в области автоматизации и цифровизации процессов. Постоянная и системная работа, направленная на улучшение производства, дает нам возможность работать эффективно и обеспечивать отечественных переработчиков высокотехнологичным полимерным сырьем.

Отметим, что омский завод производит каждую десятую тонну полипропилена в России. Из продукции «Полиома» создают гибкую и жесткую упаковку, трубы для нужды ЖКХ, ковры и ткани, детали автомобилей, медицинские изделия, детские игрушки, строительные элементы и конструкции и многое другое.