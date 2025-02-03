Участие предприятия позволило сделать экспозицию в музее «Искусство Омска» бесплатной для посещения.

В музее «Искусство Омска» открылась экспозиция «НЕархивные истории». Героями выставки стали 17 известных омичей разных профессий и поколений. Это писатели, архитекторы, художники, дизайнеры и композиторы, которые родились в Омске или приехали в город и связали с ним свою жизнь. Проект получил грантовую поддержку Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Выставка музея «Искусство Омска» объединяет артефакты, которые раскрывают не только личные и профессиональные качества известных омичей, но и историю самого города, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Главная цель экспозиции созвучна с ключевой задачей грантового конкурса – показать на реальных примерах, что найти свое призвание можно, не покидая пределы родного города.

Отметим, что грантовый конкурс в Омской области проводится с 2013 года. За это время реализовали более сотни проектов сфере образования, культуры и экологии. Главный критерий заключается в пользе для общества и региона.

– Омский НПЗ ежегодно реализует собственные проекты и помогает реализации социальных инициатив омичей, – сказал директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко. – Выставка «НЕархивные истории» – кропотливая работа сотрудников музея «Искусство Омска», объединившая в себе сотни артефактов, которые бережно собирались специалистами в течение тридцати лет. Спасибо ОНПЗ, что поддержали проект, и теперь у омичей и гостей города есть возможность посетить выставку бесплатно.

Экспозиция состоит из шести тематических блоков, которые наполнены сотнями редких архивных документов и личными вещами известных омичей. Сотрудники музея «Искусство Омска» собирали эти артефакты в течение 30 лет.

Предметы находятся в собственности музейного фонда, их впервые покажут на витринах и в интерактивных локациях. На выставке побывали уже более 3000 человек. Экспозиция будет работать до конца года, попасть туда можно бесплатно.