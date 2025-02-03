Омск-Информ
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·Общество

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Ленинском округе.

Вчера около 21:10 на улице 1-й Трамвайной в Омске случилось ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего парня.
Подростку понадобилась медицинская помощь. Насколько он пострадал, не сообщается.
Госавтоинспекторы посоветовали омичам не подвергать свою жизнь опасности и неукоснительного соблюдать правила дорожного движения.
·Общество

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Ленинском округе.

Вчера около 21:10 на улице 1-й Трамвайной в Омске случилось ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего парня.
Подростку понадобилась медицинская помощь. Насколько он пострадал, не сообщается.
Госавтоинспекторы посоветовали омичам не подвергать свою жизнь опасности и неукоснительного соблюдать правила дорожного движения.