В конце минувшего года она составила 62 349 рублей.

По данным Омскстата, в ноябре 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Омской области составила 65 103 рубля. Это на 30 рублей меньше, чем в октябре.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) составила при этом 62 349 рублей. Она снизилась на 1,5 % – это около 900 рублей.

Средняя зарплата в регионе составила 62 349 рублей. Больше всего получали сотрудники в производстве кокса и нефтепродуктов (160,8 тыс. рублей), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, а также ремонте и монтаже машин и оборудования (101–106 тыс. рублей). Меньше всего омичи зарабатывают в производстве одежды (17,7 тыс. рублей) и обработке древесины (21,8 тыс. рублей).